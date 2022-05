Inter, per Perisic distrazione del gemello mediale della gamba destra (Di martedì 24 maggio 2022) Le condizioni di Ivan Perisic dopo l’infortunio accusato durante Inter-Sampdoria Si è chiusa con un infortunio la splendida stagione di Ivan Perisic con la maglia dell’Inter. Il giocatore croato si è infortunato durante il secondo tempo del match contro la Sampdoria. Nella giornata odierna il numero 14 nerazzurro si è sottoposto ad esami medici presso la clinica Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra, come comunicato dal club nerazzurro attraverso un comunicato ufficiale L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Le condizioni di Ivandopo l’infortunio accusato durante-Sampdoria Si è chiusa con un infortunio la splendida stagione di Ivancon la maglia dell’. Il giocatore croato si è infortunato durante il secondo tempo del match contro la Sampdoria. Nella giornata odierna il numero 14 nerazzurro si è sottoposto ad esami medici presso la clinica Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato unadel, come comunicato dal club nerazzurro attraverso un comunicato ufficiale L'articolo proviene damagazine.

Advertising

javierzanetti : Andrea, in questi anni sei stato un vero simbolo di interismo. In campo e fuori. Una parola buona per tutti, la ca… - FBiasin : #SanSiro strapieno, applausi per tutti, squadra e tifosi uniti dall’inizio alla fine, zero proteste. E se qualcuno… - capuanogio : E' giusto dire che il finale di San Siro, con applausi e ringraziamenti mischiati alle lacrime, è stato uno spettac… - alfonso2mila : @Bubu_Inter L'ideale per il cc sarebbe riserva + potenziale titolare. Attacco: 2 potenziali titolari (vediamo che s… - marifcinter : Finisce, dopo quasi 5 ore, il vertice di mercato in sede all'#Inter per definire le linee guida della sessione esti… -