Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Le condizioni di Ivan #Perisic?? - DemooX5 : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Le condizioni di Ivan #Perisic?? - fisco24_info : Infortunio Perisic, le condizioni del giocatore: come sta, news Inter: (Adnkronos) - La risonanza magnetica 'ha evi… - infoitsport : Infortunio per Perisic: distrazione del gemello mediale della gamba destra - infoitsport : Infortunio Perisic, UFFICIALE: l'esito degli esami -

Due epiloghi di stagione differenti, invece, per Ivane Robin Gosens: il croato si è sottoposto oggi agli accertamenti per l'muscolare patito contro la Sampdoria, il tedesco ha ...Tanti i nomi caldi, dal futuro di(per luidi un mese) a Dybala. Atteso in sede il nuovo portiere Onana. ...Secondo Sky Sport, ci vorranno tra i 30 e i 40 giorni per il recupero del giocatore croato, cercato dalla Juve ma in trattativa con i nerazzurri per il rinnovo ...L'esterno croato si è infortunato durante il match contro la Sampdoria domenica scorsa e l'Inter ha reso noto le sue condizioni ...