Industria: Prometeia-Intesa, stime crescita 2022 ribassate a 1,5% per guerra (Di martedì 24 maggio 2022) Milano, 24 mag. (Adnkronos) - "La complessità del contesto attuale ci porta a rivedere al ribasso le stime di crescita 2022 dell'Industria manifatturiera italiana, verso un +1,5% di aumento tendenziale del fatturato deflazionato, dal +4,9% stimato in corrispondenza del Rapporto di ottobre 2021". Lo si legge nell'analisi dei settori Industriali di maggio 2022, presentata oggi da Prometeia e Intesa Sanpaolo. "A prezzi correnti, invece, la stima viene rivista al rialzo, verso un tasso di crescita del +17,9% tendenziale, dal +6,9% stimato ad ottobre, come effetto dei forti rincari dei costi di approvvigionamento che, pur affievolendosi gradualmente nel corso dell'anno, resteranno su livelli elevati rispetto alla fase pre-confitto", ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Milano, 24 mag. (Adnkronos) - "La complessità del contesto attuale ci porta a rivedere al ribasso ledidell'manifatturiera italiana, verso un +1,5% di aumento tendenziale del fatturato deflazionato, dal +4,9% stimato in corrispondenza del Rapporto di ottobre 2021". Lo si legge nell'analisi dei settorili di maggio, presentata oggi daSanpaolo. "A prezzi correnti, invece, la stima viene rivista al rialzo, verso un tasso didel +17,9% tendenziale, dal +6,9% stimato ad ottobre, come effetto dei forti rincari dei costi di approvvigionamento che, pur affievolendosi gradualmente nel corso dell'anno, resteranno su livelli elevati rispetto alla fase pre-confitto", ...

