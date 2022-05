Il mio consiglio ai vari Al Bano e Briatore: pagate di più e troverete i lavoratori che vi mancano (Di martedì 24 maggio 2022) “pagateli di più e troverete tutti i lavoratori che vi mancano”. E’ l’unico consiglio che si potrebbe dare a un noioso Al Bano che si lamenta di non riuscire a trovare lavoratori per la sua tenuta di Cellino San Marco. “La colpa? Il reddito di cittadinanza” dice l’uomo che spargeva felicità con un bicchiere di vino ed un panino. A fargli eco è un’altra star, Karina Cascella, anche lei in crisi nel trovare personale per il suo ristorante perché, dice, tanto “c’è il reddito di cittadinanza” e per questo motivo nessuno si presenterebbe ai colloqui perché è passata la voglia di lavorare nei weekend. Il tutto sembra una ripetizione, tediosa, della polemica scaturita qualche settimana fa dopo l’uscita di Alessandro Borghese che si era lanciato contro “i giovani che non hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) “li di più etutti iche vi”. E’ l’unicoche si potrebbe dare a un noioso Alche si lamenta di non riuscire a trovareper la sua tenuta di Cellino San Marco. “La colpa? Il reddito di cittadinanza” dice l’uomo che spargeva felicità con un bicchiere di vino ed un panino. A fargli eco è un’altra star, Karina Cascella, anche lei in crisi nel trovare personale per il suo ristorante perché, dice, tanto “c’è il reddito di cittadinanza” e per questo motivo nessuno si presenterebbe ai colloqui perché è passata la voglia di lavorare nei weekend. Il tutto sembra una ripetizione, tediosa, della polemica scaturita qualche settimana fa dopo l’uscita di Alessandro Borghese che si era lanciato contro “i giovani che non hanno ...

Advertising

stocazzzzzo : @MeryBri io, come appassionato del pedaló, te la consiglio dibbrutto, cioè un mohito in mezzo al mare??una volta ne… - kikiejiji : @LDeSantis2 Segui il mio consiglio e silenzia tutti sti siti! Unica via! - battidenti : RT @Gianl1974: Si è dimesso il consigliere dell'ONU della Russia a Ginevra 'Non mi sono mai vergognato così tanto del mio paese', ha spieg… - Sav3ri8 : @Dagherrotipo1 @ziobaffone Hanno sciolto.per infiltrazione mafiosa il consiglio comunale del PD del mio comune :) - EgidioComelli : RT @Gianl1974: Si è dimesso il consigliere dell'ONU della Russia a Ginevra 'Non mi sono mai vergognato così tanto del mio paese', ha spieg… -