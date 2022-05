(Di martedì 24 maggio 2022) Nel corso di una serata-evento al Teatro Franco Parenti di Milano, condotta da Michela Giraud, M¥SS KETA e Diego Passoni e ricca di ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura, delle istituzioni e della società civile, sono stati proclamati i vincitori e le vincitrici della settima edizione dei– i riconoscimenti che premiano i personaggi e i contenutili che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante ed inclusiva delle persone per genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e generazioni, disabilità – che saranno trasmessi per la prima volta su RaiUno sabato 28 maggio in seconda serata. La serata Michela Giraud, Francesca Vecchioni, M¥SS KETA e Diego Passoni sul palco dei...

Luce_news : I Måneskin eletti ‘personaggi dell’anno’: assegnati i Diversity Media Awards 2022 -

Che Cosa si vince Conti: "La soddisfazione di essereband dell'anno". "Nel programma, ci sarà anche un intervento comico dei Boiler. Stiamo studiando la possibilità di una finale in un ..."Best international group" sono statii Silk Sonic (Bruno Mars e Anderson . Paak) e anche in questa categoria erano in lizza i Maneskin. Il titolo di "Best new artist" è andato a Little Simz. ...