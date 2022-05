Forti temporali, alberi in strada e sottopassi allagati (Di martedì 24 maggio 2022) Forti temporali su tutta la bergamasca nel tardo pomeriggio di martedì. Grandine, scrosci d’acqua e un forte vento hanno causato allagamenti e qualche danno. Diversi rami sono caduti sulla carreggiata tra Endine Gaiano, Ranzanico e Spinone al Lago. La strada per San Fermo è rimasta temporaneamente inagibile a causa di piante sradicate che hanno invaso la sede stradale. Il sottopasso di Montello si è allagato e a Trescore una pianta ha impedito il transito dei veicoli. I vigili del fuoco si sono subito attivati rispondendo alle chiamate dei cittadini che segnalavano problematiche dovute al maltempo. Leggi su bergamonews (Di martedì 24 maggio 2022)su tutta la bergamasca nel tardo pomeriggio di martedì. Grandine, scrosci d’acqua e un forte vento hanno causato allagamenti e qualche danno. Diversi rami sono caduti sulla carreggiata tra Endine Gaiano, Ranzanico e Spinone al Lago. Laper San Fermo è rimasta temporaneamente inagibile a causa di piante sradicate che hanno invaso la sedele. Il sottopasso di Montello si è allagato e a Trescore una pianta ha impedito il transito dei veicoli. I vigili del fuoco si sono subito attivati rispondendo alle chiamate dei cittadini che segnalavano problematiche dovute al maltempo.

