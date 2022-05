Fiorentina, Commisso: “Vissuto situazione difficile. Una compagnia può controllare l’Inter” (Di martedì 24 maggio 2022) “Grazie per quest’anno a tutte le componenti della Fiorentina. Sfortunatamente non sono riuscito a vedere tutte le partite dal vivo. Ho dovuto affrontare una situazione difficile, ora sto meglio, ho passato momenti complicati, ora le cose stanno andando al meglio. Ringrazio i medici, mia moglie Catherine ed i miei figli“. Queste le parole del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, rispondendo a delle domande inviategli in forma audio da parte di alcuni giornalisti che seguono le sorti della squadra gigliata. “Ho sbagliato a tornare in Italia” mesi fa “perché avrei voluto parlare con Vlahovic ed i suoi procuratori ed invece ho peggiorato la mia salute. Comunque adesso voglio parlare di altro”, ha aggiunto Commisso. “Quest’anno ci sono state tre squadre che hanno fatto più punti ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) “Grazie per quest’anno a tutte le componenti della. Sfortunatamente non sono riuscito a vedere tutte le partite dal vivo. Ho dovuto affrontare una, ora sto meglio, ho passato momenti complicati, ora le cose stanno andando al meglio. Ringrazio i medici, mia moglie Catherine ed i miei figli“. Queste le parole del presidente della, Rocco, rispondendo a delle domande inviategli in forma audio da parte di alcuni giornalisti che seguono le sorti della squadra gigliata. “Ho sbagliato a tornare in Italia” mesi fa “perché avrei voluto parlare con Vlahovic ed i suoi procuratori ed invece ho peggiorato la mia salute. Comunque adesso voglio parlare di altro”, ha aggiunto. “Quest’anno ci sono state tre squadre che hanno fatto più punti ...

dimitri_conti : #Commisso su #Torreira: “Sono molto deluso, la gente ci è cascata, hanno fatto una petizione. Il suo procuratore ha… - _ElPrincipe22 : RT @sportface2016: #Fiorentina, #Commisso ne ha per tutti: 'Vissuto situazione difficile, ho ricevuto anche minacce. Le nostre avversarie?… - FelicityTronch : I Tenerani ha preso 10 anche a questo giro. I fiorentini come lui non si sono presentati per acquistare la Fiorenti… - MatteoDovellini : Commisso sulla questione #Torreira: 'Se il procuratore mi conosce, sa come ragiono e quello che ho fatto con Gattus… - ufromthecity : Non capisco cosa ci sia di sconvolgente nelle parole di Commisso. Parte dei soldi delle cessioni di Chiesa e Vlahov… -