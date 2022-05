Enrico Berlinguer | la modernità della «terza via»

Advertising

biancacle : D'Alema: Enrico Berlinguer aveva previsto tutto - ppiersante : Che cos'è un gentiluomo? Un uomo che ha sempre saputo che San Enrico Berlinguer tenne il sacco aperto ad Andreotti… - CulturaCubaRoma : RT @MirtaGranda: Ho condiviso una serata speciale con gli amici del circolo culturale Enrico Berlinguer. Abbiamo parlato di #Cuba e del blo… - sehmagazine : ?? In occasione del centenario della nascita di #EnricoBerlinguer il 25 maggio alle 20:30 la Compagnia Teatro Sassar… - RosannaVaroli : Berlinguer Vive! - Dolce Enrico -

Sassari. Una cerimonia libera e aperta alla collettività, in modo che chiunque lo desideri possa onorare la memoria di, e a seguire un'opera teatrale anch'essa gratuita. Così l'Amministrazione comunale di Sassari ha deciso di celebrare il centenario della nascita dell'illustre concittadino. La ...... in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di(25 maggio 1922) Luca Telese sarà a Sassari in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di ...“Donne ingannate” è il titolo del libro che oggi alle 18,30 a Cagliari, presenterà Giuliana Sgrena. L’appuntamento, ...La timidezza, la questione femminile, la scissione del Manifesto e la fine. Il ricordo del leader del Pci che nacque cento anni fa ...