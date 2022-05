"Dovete capire che morirete". Volodymyr Zelenksy-choc, la terrificante profezia del premier ucraino sull'Europa (Di martedì 24 maggio 2022) Praole pesanti, durissime, inquietanti, quelle di Volodymyr Zelensky. Parole, quelle pronunciate dal premier ucraino, mentre era in collegamento con la Casa ucraina di Davos. Una frase ad effetto, con l'obiettivo di suscitare quelle forti reazioni che da che è iniziato il conflitto è sempre stato in grado di catalizzare e generare. "Gli Stati Uniti e gli altri Paesi della Nato devono capire che in caso di sconfitta dell'Ucraina, la Russia andrà avanti e i suoi cittadini moriranno. Per evitare che ciò accada, dobbiamo sostenere l'Ucraina ora", ha tuonato Zelensky, profetizzando dunque un'ulteriore avanzata degli invasori russi in paesi limitrofi all'Ucraina. Le parole del premier sono state rilanciate dall'agenzia Ukrinform. E ancora, Zelensky ha aggiunto: "L'Ucraina è una priorità, è qui, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Praole pesanti, durissime, inquietanti, quelle diZelensky. Parole, quelle pronunciate dal, mentre era in collegamento con la Casa ucraina di Davos. Una frase ad effetto, con l'obiettivo di suscitare quelle forti reazioni che da che è iniziato il conflitto è sempre stato in grado di catalizzare e generare. "Gli Stati Uniti e gli altri Paesi della Nato devonoche in caso di sconfitta dell'Ucraina, la Russia andrà avanti e i suoi cittadini moriranno. Per evitare che ciò accada, dobbiamo sostenere l'Ucraina ora", ha tuonato Zelensky, profetizzando dunque un'ulteriore avanzata degli invasori russi in paesi limitrofi all'Ucraina. Le parole delsono state rilanciate dall'agenzia Ukrinform. E ancora, Zelensky ha aggiunto: "L'Ucraina è una priorità, è qui, è ...

