Benitez | «La mistica del Bernabeu? Non dimentichiamo gli errori dei portieri di Psg e Chelsea»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 24 maggio 2022) El Mundo ha intervistato Rafaper la finale di Champions Liverpool-Real Madrid. Il famoso doppio ex. Lo spagnolo ex tecnico del Napoli e anche dell’Everton dà per favorito il Liverpool. C’è un favorito? Vista la stagione direi il Liverpool ma il Real Madrid ha già dimostrato che è una squadra che non si arrende mai e ha abbastanza qualità per decidere una partita. Sulladel. Ho vissuto molte delle famose serate delle gare di ritorno al, da quando ero giovane, ma in questi casi, ognuno diverso dall’altro, c’è un denominatore comune: la qualità o lo squilibrio di qualche giocatore. Nonche idi Psg ehanno commessoche hanno cambiato quelle partite. Il City ha avuto ancora più ...