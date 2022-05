Basket | gara-2 semifinale playoff 2022 Serie A2 | Udine batte Chiusi 72-70 | cronaca e tabellino

(Di martedì 24 maggio 2022) Apu Old Wild WestUmanaper 72-70 nella sfida valida come-2 delle semifinali deidellaA2 2021/di, vincendo il match e portandosi sul 2-0 nella. Il miglior marcatore della partita è Bernardo Mussi, che mette a segno 20 punti, i quali non bastano però per portare la vittoria a. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI COMPOSIZIONE TABELLONI Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno diversi punti. Sugli scudi Musso che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 15-21. Nel secondo quarto la situazione diventa più di equilibrio, con però ...

