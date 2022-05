Antognoni | “Contro l’Argentina sarà l’occasione per una piccola rivincita per l’Italia”

Leggi su sportface

(Di martedì 24 maggio 2022) L’ex centrocampista della Fiorentina, Giancarlo, a margine di un convegno svoltosi oggi all’interno di una delle sedi dell’Università di Firenze, ha parlato dell’imminente sfida tra Italia ed Argentina del 1° giugno: “E’ una partita che arriva a fine stagione quindi i giocatori saranno un po’ spremuti, però è sempre una gara importante a livello internazionale, si giocherà in una città importante quindi ti metti in mostra.per unapervisto che purtroppo non si è qualificata per i Mondiali.una partita importanteuna squadra importante ed anche i giocatori importanti vorranno mettersi in mostra”. Sull’ultima di Giorgio Chiellini con la maglia azzurra: “Bonucci-Chiellini è stata la ...