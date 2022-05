Zeppieri-Hurkacz | Roland Garros 2022 | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ilprosegue e domani scenderanno in campo altri italiani. Tra questi ci sarà anche Giulio(n.216 del ranking), che affronterà nel primo turno Hubert(testa di serie n.12) in un incontro che si preannuncia davvero interessante. Tra i due non ci sono precedenti e a partire favorito sarà ovviamente il polacco. Attenzione però all’azzurro: il classe 2001 è reduce dalla bella qualificazione al tabellone principale del Masters 1000 di Roma e domani proverà in ogni modo a mettere in difficoltà il suo avversario. Il match trasarà il quarto di giornata sul campo 6 (prima di loro ci saranno gli incontri Collins-Tomova, Korda-Millman e Mannarino-Delbonis a partire dalle ore 11:00). Sarà possibile seguire la partita in ...