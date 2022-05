Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 maggio 2022)DEL 23 MAGGIOORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA VIA OSTIENSE RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCONE E’ SCORREVOLE DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE PER LAVORI CONSUETE CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE PER LAVORI ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLA GIUSTINIANA, VEROS VITERBO CI SPOSTIAMO SULL’AUTOSTRADA-NAPOLI, RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI ANAGNI, IN ENTRATA, PER IL TRAFFICO DIRETTO A SUD, LA CIRCONE E’ REGOLARE ORA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLE LINEE METROPOLITANE B, B1 E C, NELL’AMBITO DEI LAVORI CHE STANNO INTERESSANDO ...