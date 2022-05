Vaiolo delle scimmie | primo caso in Toscana | 32enne ricoverato ad Arezzo

Leggi su italiasera

(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) –diin: nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Donato diè statoun uomo di 32 anni dirientrato nei giorni scorsi da una vacanza alle isole Canarie. Lo rendono noto la direzione generale della AslSud Est e l’Istituto Nazionale Lazzaro Spallanzani di Roma. Ilè rientrato in Italia il 15 maggio scorso ed ha presentato rapidamente i sintomi della malattia. Nei giorni tra il 15 ed il 20 maggio l’aretino non ha avuto contatti con i propri familiari, in quanto l’uomo vive da solo. Il giorno 20 maggio si è fatto visitare dal proprio medico di base che lo ha indirizzato agli ambulatori di Malattie ...