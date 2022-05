Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 23/05/22 (Di lunedì 23 maggio 2022) Oggi a Uomini e Donne è andata in onda una delle puntate forse più attese della stagione fin da quando sono uscite le relative anticipazioni. La scelta di Luca Salatino? Macché! Quella di Veronica Rimondi? Men che meno. Stiamo parliamo dello struggente show tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La registrazione inizia blanda, con lui che passa venti minuti a elemosinare le attenzioni di Gloria Nicoletti e quest’ultima che lo rimbalza sistematicamente. Poi il primo battibecco con Ida che si lamenta che lui le abbia tolto il saluto mentre Riccardo si giustifica dicendo che lo fa per evitare fraintendimenti. A quel punto si passa al Trono classico, esterna, ballo e… l’improvviso plot twist. Appena parte Fai rumore di Diodato, il drama che non ti aspetti: il Guarnieri in lacrime scappa dallo studio che manco Cenerentola e Ida lo insegue dietro le quinte. ... Leggi su isaechia (Di lunedì 23 maggio 2022) Oggi aè andata in onda una delle puntate forse più attese della stagione fin da quando sono uscite le relative anticipazioni. La scelta di Luca Salatino? Macché! Quella di Veronica Rimondi? Men che meno. Stiamo parliamo dello struggente show tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La registrazione inizia blanda, con lui che passa venti minuti a elemosinare le attenzioni di Gloria Nicoletti e quest’ultima che lo rimbalza sistematicamente. Poi il primo battibecco con Ida che si lamenta che lui le abbia tolto il saluto mentre Riccardo si giustifica dicendo che lo fa per evitare fraintendimenti. A quel punto si passa al Trono classico, esterna, ballo e… l’improvviso plot twist. Appena parte Fai rumore di Diodato, il drama che non ti aspetti: il Guarnieri in lacrime scappa dallo studio che manco Cenerentola e Ida lo insegue dietro le quinte. ...

