(Di lunedì 23 maggio 2022) PALERMO – “Stiamo affrontando una stagione difficile, dolorosa, segnata prima dalla pandemia e poi dalla guerra nel cuore dell’Europa, che sta riproponendo quegli stessi orrori di cui l’Italia conserva ancora il ricordo e che mai avremmo immaginato che si ripresentassero nel nostro Continente. Ancora una volta sono in”. Lo ha detto il presidenteRepubblica Sergiointervenuto a Palermo per i trent’annistrage di Capaci. “La violenzaprevaricazione pretende, nellaEuropa – ha aggiunto il Capo dello Stato – di sostituirsi alla forza del diritto. Con tragiche sofferenze per le popolazioni coinvolte e per quelle che, da ...

Advertising

Lopinionista : Ucraina, Mattarella: 'In gioco i valori fondanti della nostra convivenza' - direpuntoit : In questa edizione del Tg #Politico Parlamentare parliamo di Ucraina e Mattarella. ? - vinmorgante : RT @TV2000it: Il #TG2000 delle 18.30 ? - TV2000it : Il #TG2000 delle 18.30 ? - zazoomblog : Ucraina: Mattarella da nazionalismo danni immani a persone e territori - #Ucraina: #Mattarella #nazionalismo -

...il suo futuro dice il presidente polacco Duda dopo le voci in Europa secondo quali l'...quindici vent'anni torniamo in Italia Lungo applauso ha accolto oggi il capo dello Stato Sergio...ha parlato al Quirinale, ricevendo l'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti ...allarmante condizione provocata dalla guerra di aggressione mossa dalla Federazione Russa all''...L'Ucraina è stata un esportatore abbastanza ... Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Credo che tutto ciò che non contraddica il buon senso sia possibile".ROMA. – Dalla guerra in Ucraina emergono plasticamente due visioni contrapposte del mondo: da una parte l’uso del nazionalismo sfrenato dal sapore ottocentesco; dall’altra il liberalismo al servizio d ...