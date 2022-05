**Ucraina: Mattarella, 'da nazionalismo danni immani a persone e territori'** (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Il confronto, il dialogo, la cooperazione sono sempre strumenti di costruzione della pace e del benessere dei popoli. Al contrario, l'isolamento, l'esaltazione nazionalistica, le barriere frapposte all'esercizio dei diritti fondamentali, alimentano diffidenze e tensioni, generano conflitti, producono danni immani alla sorte delle persone e dei territori. Ritroviamo questi due fronti, queste due visioni culturalmente e moralmente contrapposte, nella inattesa e allarmante condizione provocata dalla guerra di aggressione mossa dalla Federazione Russa all'Ucraina". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione di partecipanti all'Assemblea generale dell'Associazione Alte corti amministrative dell'Unione europea, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Il confronto, il dialogo, la cooperazione sono sempre strumenti di costruzione della pace e del benessere dei popoli. Al contrario, l'isolamento, l'esaltazione nazionalistica, le barriere frapposte all'esercizio dei diritti fondamentali, alimentano diffidenze e tensioni, generano conflitti, produconoalla sorte dellee dei. Ritroviamo questi due fronti, queste due visioni culturalmente e moralmente contrapposte, nella inattesa e allarmante condizione provocata dalla guerra di aggressione mossa dalla Federazione Russa all'Ucraina". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando al Quirinale una delegazione di partecipanti all'Assemblea generale dell'Associazione Alte corti amministrative dell'Unione europea, ...

