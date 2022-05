Sassuolo-Milan, su Instagram compare la medaglia rubata: “Grazie Pioli” (Di lunedì 23 maggio 2022) Al termine di Sassuolo-Milan alcuni tifosi hanno sottratto la medaglia di Stefano Pioli durante l’invasione di campo. L’allenatore in conferenza stampa ha anche lanciato un simpatico appello: “Ci terrei a riaverla visto che è l’unica che ho”. La Lega si è subito adoperata per dargliene una nuova. Nel frattempo su Instagram è comparso un video che (molto probabilmente) ritrae proprio la medaglia del tecnico rossonero. Inizialmente fanno la loro comparsa due ragazzi e successivamente la medaglia con la scritta ‘Grazie Pioli’. A questo punto bisognerà vedere se la restituiranno al loro legittimo proprietario”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Al termine dialcuni tifosi hanno sottratto ladi Stefanodurante l’invasione di campo. L’allenatore in conferenza stampa ha anche lanciato un simpatico appello: “Ci terrei a riaverla visto che è l’unica che ho”. La Lega si è subito adoperata per dargliene una nuova. Nel frattempo suè comparso un video che (molto probabilmente) ritrae proprio ladel tecnico rossonero. Inizialmente fanno la loro comparsa due ragazzi e successivamente lacon la scritta ‘’. A questo punto bisognerà vedere se la restituiranno al loro legittimo proprietario”. SportFace.

