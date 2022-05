Roma, incendio in un attico vicino San Pietro: morto anziano disabile. La moglie riesce a fuggire e salvare i due nipotini (Di lunedì 23 maggio 2022) Un uomo disabile è morto a Roma, a causa di un incendio scoppiato in una palazzina in zona Aurelio, tra via Agostino Richelmy e via Anastasio II, non distante da San Pietro. Le fiamme si... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 23 maggio 2022) Un uomo, a causa di unscoppiato in una palazzina in zona Aurelio, tra via Agostino Richelmy e via Anastasio II, non distante da San. Le fiamme si...

