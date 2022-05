Roma, incendio in un attico all’Aurelio: morto un uomo (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Un uomo deceduto nell’incendio divampato a Roma, in un attico di via Richelmy in zona Aurelio. A darne notizia sono i Vigili del Fuoco sull’account Twitter. “Roma – si legge -, intervento in corso per incendio di un’abitazione in via Agostino Richelmy, quartiere Aurelio: soccorse con l’autoscala dai vigili del fuoco alcune persone bloccate dal fumo, rinvenuto purtroppo all’interno dell’edificio il corpo privo di vita di un uomo”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Undeceduto nell’divampato a, in undi via Richelmy in zona Aurelio. A darne notizia sono i Vigili del Fuoco sull’account Twitter. “– si legge -, intervento in corso perdi un’abitazione in via Agostino Richelmy, quartiere Aurelio: soccorse con l’autoscala dai vigili del fuoco alcune persone bloccate dal fumo, rinvenuto purtroppo all’interno dell’edificio il corpo privo di vita di un”. L'articolo proviene da Italia Sera.

