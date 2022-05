Roma, incendio all’ultimo piano di un palazzo vicino a San Pietro: c’è almeno un morto (Di lunedì 23 maggio 2022) Ha provocato almeno una vittima l’incendio divampato in un palazzo di via Agostino Richelmy, a Roma, poco distante da San Pietro. L’uomo è stato trovato dai vigili del fuoco durante le operazioni di soccorso. L’uomo deceduto, a quanto si apprende, era costretto a letto. L’allerta è scattata alle 16.15 con una chiamata alla centrale dei vigili del fuoco, che sono intervenuto sul posto, nel quartiere Aurelio, zona ovest della capitale, con 8 squadre. Le fiamme hanno coinvolto al momento due piani di una palazzina di sei. Alcuni inquilini sono stati salvati con l’autoscala e messi in luogo sicuro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Ha provocatouna vittima l’divampato in undi via Agostino Richelmy, a, poco distante da San. L’uomo è stato trovato dai vigili del fuoco durante le operazioni di soccorso. L’uomo deceduto, a quanto si apprende, era costretto a letto. L’allerta è scattata alle 16.15 con una chiamata alla centrale dei vigili del fuoco, che sono intervenuto sul posto, nel quartiere Aurelio, zona ovest della capitale, con 8 squadre. Le fiamme hanno coinvolto al momento due piani di una palazzina di sei. Alcuni inquilini sono stati salvati con l’autoscala e messi in luogo sicuro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

