Prefettura e Ance Avellino contro le infiltrazioni mafiose sui cantieri

(Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Prefetto Paola Spena, ed il Presidente didi, Michele Di Giacomo presenteranno nella giornata di giovedì 26 maggio alle ore 11.30, presso il Palazzo di Governo, l’adesione al “Protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nel settore edile”, stipulato a livello centrale tra il Ministero dell’Interno e l’Associazione nazionale. Il Protocollo, che rappresenta un ulteriore strumento a tutela dell’economia legale dell’intera filiera edilizia, mira a rafforzare strategie e procedure per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nei circuiti dell’economia legale del territorio, estendendole anche agli appalti privati nel settore edile al fine di consentire alle imprese aderenti di stipulare contratti o subcontratti esclusivamente con soggetti di cui sia ...

E' stato siglato venerdi 20 maggio 2022 alle 12,30 nella Sala Motta delladi Varese l'atto di adesione al 'Protocollo per la legalità e la prevenzione dei ...Costruttori Edili -. A ..."Non è un caso che questa iniziativa " aggiunge Contessa " fortemente voluta anche daPuglia, ... al Protocollo d'intesa unitario sulla sicurezza sottoscritto in. Purtroppo, però, il ... Legalità e trasparenza nel settore edile: accordo tra prefettura e Ance Caserta Il Prefetto Paola Spena, ed il Presidente di ANCE di Avellino, Michele Di Giacomo presenteranno nella giornata di giovedì 26 maggio alle ore 11.30, presso il Palazzo di Governo, l’adesione al “Protoco ...Dal tavolo della Prefettura: prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo e del Caporalato in agricoltura. Più cultura della legalità e disponibilità degli alloggi popolari.