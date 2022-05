Pasdaran freddato a Teheran Cosa sappiamo finora

(Di lunedì 23 maggio 2022) Abdullah Ahmed Abdullah, numero due di Al Qaeda,in un quartiere dicontrollato daidove aveva trovato rifugio, il 7 agosto 2020. Mohsen Fakhrizadeh, scienziato e padre del programma nucleare iraniano, ucciso il 27 novembre 2020 ad Absard, una cittadina poco distante da, mentre a bordo della sua autovettura si stava recando nella sua casa del fine settimana. Sayad Khodayari, colonnello deiil 23 maggio 2022 mentre tornava a casa nel cuore di. La capitale dell’Iran anche per mandare un avvertimento al regime. Le imboscate con le motociclette. Gli obiettivi individuati come figure di spicco della minaccia iraniana verso Israele (a partire da quella nucleare e missilistica) e delle ambizioni regionali dell’Iran ...

Un esponente di alto rango del corpo dei Guardiani della rivoluzione, conosciuti comeiraniani, è stato ucciso domenica intorno alle 16 a Teheran,con cinque colpi di pistola nella sua automobile privata, una Kia Pride, davanti all'appartamento in cui viveva, nel ...... lo scienziato responsabile del programma nucleare di Teheran,a una sessantina di ... Il primo: alzare la pressione suivista l'ipotesi che l'amministrazione statunitense guidata da ...Alto ufficiale ucciso a Teheran. Nel mirino ci sono i pasdaran. Gli ayatollah urlano vendetta contro USA e Israele ...In Siria ci sono una serie di luoghi santi per gli sciiti, come la tomba di Zeinab a sud di Damasco. I Guardiani hanno accusato dell'omicidio soggetti legati all''arroganza globale', un'espressione ch ...