Pannelli solari obbligatori su tutti i tetti: come stanno le cose (Di lunedì 23 maggio 2022) L’Unione Europea in base al nuovo piano REPower EU sta valutando l’obbligo di installazione di Pannelli solari sui i tetti dei paesi membri. Vediamo perché Secondo la bozza del nuovo piano REPowerEU, la Commissione europea ha previsto l’installazione di Pannelli solari, entro il 2025, sui tetti di tutti gli edifici pubblici dei vari paesi membri. Bandiera UE (Pixabay)L’intento principale è quello di svincolarsi dai combustibili fossili russi, velocizzando l’approvazione di nuovi impianti di energia rinnovabile. Inoltre gli edifici a maggiore consumo energetico avranno la priorità assoluta. Gli obiettivi posti dalla Commissione rispetto alla capacità di energia solare sono di 300 GW entro il 2025 e di 500 GW entro il 2030. Alcuni paesi membri però, ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 23 maggio 2022) L’Unione Europea in base al nuovo piano REPower EU sta valutando l’obbligo di installazione disui idei paesi membri. Vediamo perché Secondo la bozza del nuovo piano REPowerEU, la Commissione europea ha previsto l’installazione di, entro il 2025, suidigli edifici pubblici dei vari paesi membri. Bandiera UE (Pixabay)L’intento principale è quello di svincolarsi dai combustibili fossili russi, velocizzando l’approvazione di nuovi impianti di energia rinnovabile. Inoltre gli edifici a maggiore consumo energetico avranno la priorità assoluta. Gli obiettivi posti dalla Commissione rispetto alla capacità di energia solare sono di 300 GW entro il 2025 e di 500 GW entro il 2030. Alcuni paesi membri però, ...

Advertising

Corriere : Fotovoltatico, obbligo di pannelli solari su tutti gli edifici: il piano Ue per l’indipendenza da Mosca - NicolaPorro : L'euro-follia dei nostri burocrati non conosce limiti. Auto meno veloci per combattere #Putin. E arriva l'obbligo d… - Agenzia_Ansa : Rendere obbligatori i pannelli solari per gli edifici commerciali e pubblici entro il 2025 e per i nuovi edifici re… - Verdoux11 : A causa della crisi energetica, oltre ad installarmi i pannelli solari, sono costretto a diventare un Austerity Enj… - Insideevsitalia : ?? Solar City Car è solo l'ultimo dei veicoli a celle fotovoltaiche: da Sion a Lightyear One e Aptera, chi fa 'un p… -