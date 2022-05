Oro | tiene guadagni | sale dello 0 | 2% a 1 850 dollari l' oncia

Advertising

L'oro tiene i guadagni della scorsa settimana e in Asia sale dello 0,2% a 1.850 dollari l'oncia. Nella settimana chiusa venerdì le quotazioni hanno guadagnato l'1,9%. 23 maggio 2022