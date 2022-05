Numero Blu Servizi espone come l’alleanza tra Ai, chatbot e operatori aumenta i tassi di conversione (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Ceo Leopizzi: “La tecnologia è un valido supporto per gli operatori ma il fattore umano resta un elemento differenziante per rispondere alla clientela e generare fidelizzazione” Milano, 23 Maggio 2022 – Secondo una recente indagine indipendente condotta da Numero Blu Servizi SpA, -realtà italiana attiva nell’ambito del BPO- empatia, professionalità e approccio consulenziale sono i tre pilastri che caratterizzano un Servizio di contact center efficace. La capacità di creare una relazione empatica e di comprendere il contenuto implicito delle richieste del cliente, pertanto, resta una componente irrinunciabile, per quanto intangibile. Quando i primi chatbot hanno fatto la loro comparsa sembrava infatti che avrebbero sostituito migliaia di operatori. Disponibilità ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Ceo Leopizzi: “La tecnologia è un valido supporto per glima il fattore umano resta un elemento differenziante per rispondere alla clientela e generare fidelizzazione” Milano, 23 Maggio 2022 – Secondo una recente indagine indipendente condotta daBluSpA, -realtà italiana attiva nell’ambito del BPO- empatia, professionalità e approccio consulenziale sono i tre pilastri che caratterizzano uno di contact center efficace. La capacità di creare una relazione empatica e di comprendere il contenuto implicito delle richieste del cliente, pertanto, resta una componente irrinunciabile, per quanto intangibile. Quando i primihanno fatto la loro comparsa sembrava infatti che avrebbero sostituito migliaia di. Disponibilità ...

