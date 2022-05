Movida a Napoli | 16enne accoltellato per una sigaretta negata finisce in ospedale a Ponticelli

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ennesimo episodio di violenza durante ladomenicale. Ieri sera aun ragazzo di 16 anni, originario di Casalnuovo, è statoa un fianco in seguito a una lite...

Advertising

nicomanetta1 : Movida a Napoli, centinaia di multe e sanzioni dei vigili: rimosse 53 auto per sosta irregolare #Taxi #Abusivi… - BBertaberry : Movida a Napoli, centinaia di multe e sanzioni dei vigili: rimosse 53 auto per sosta irregolare… - bassairpinia : NAPOLI. Controlli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e Vomero -… - zazoomblog : Movida a Napoli minorenni sorprese dalla polizia a bere alcolici - #Movida #Napoli #minorenni #sorprese - anteprima24 : ** #Movida a ##Napoli, minorenni sorprese dalla #Polizia a bere alcolici ** -

Una delle giovani ha 14 anni. Denunciato il titolare di un locale di via ...La Polizia Locale dinel fine settimana ha effettuato una serie di controlli in orari serali e notturni presidiando i principali luoghi dellacittadina e intensificando le verifiche su strada e nei confronti ...In strada oltre agli agenti di Polizia, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale della Polizia Locale del Comune di Napoli, con il supporto del Reparto Mobile di Bari ...Il gestore è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria e le minorenni affidate ai genitori. I controlli sulla movida Le verifiche della Polizia Municipale hanno interessato nel complesso 159 esercizi ...