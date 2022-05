Maturità 2022, FOCUS su valutazione prove e voto finale (Di lunedì 23 maggio 2022) L'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall'OM n. 65/2022. Punteggio prove e voto finale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 maggio 2022) L'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall'OM n. 65/. Punteggio. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Maturità 2022, FOCUS su valutazione prove e voto finale - gianlurats : pensa avere la maturità nel 2022… - danieledv79 : RT @VanityFairIt: Ci sono di nuovo due prove scritte insieme al colloquio orale. Non è però proprio come l'esame tradizionale: solo la prim… - Peach_Proff : RT @VanityFairIt: Ci sono di nuovo due prove scritte insieme al colloquio orale. Non è però proprio come l'esame tradizionale: solo la prim… - VanityFairIt : Ci sono di nuovo due prove scritte insieme al colloquio orale. Non è però proprio come l'esame tradizionale: solo l… -