La dottrina Musk

(Di lunedì 23 maggio 2022) "'Ho sostenuto Obama come presidente’, ha twittato Elonlo scorso mese, uno dei tanti commenti ideologici che hanno accompagnato il suo tentativo di acquistare Twitter: ‘Ma il Partito Democratico di oggi è stato sabotato dagli estremisti’. Nello stesso periodo,ha ripostato una vignetta che mostrava un omino considerato di centrosinistra nel 2008 e definito come un conservatore bigotto nel 2021 perché nel frattempo la sinistra si era radicalizzata (…) E ora, infine, è arrivata la notizia che probabilmenteriammetterà Donald Trump su Twitter”. Così inizia il ritratto del fondatore di Tesla firmato da Ross Douthat sul New York Times dell’11 maggio. Il giornalista del Nyt sostiene che il tycoon, nonostante sia allineato con la destra nella guerra culturale americana, non è né un conservatore né un libertario. Piuttosto, ...