Inter, infortunio e paura per Perisic: arrivano le ultime sulle sue condizioni (Di lunedì 23 maggio 2022) Inter preoccupata per le condizioni di Perisic dopo l'infortunio rimediato ieri con la Sampdoria: arrivati i risultati dei primi esami. Regna la delusione in casa Inter, dopo la mancata conquista dello scudetto. Il successo ottenuto ieri dai danni della Sampdoria (alla luce della contemporanea vittoria del Milan a Sassuolo) non è bastato ai nerazzurri per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : Arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni di Perisic: il croato sarà pronto per il ritiro precampionato ?? - calciomercatoit : ???? #Inter, oggi l'incontro con #Perisic: anche la #Juventus in attesa ?? - murieIismo : @edogentil @Inter Dipende da cosa ha avuto ieri, se infortunio grave grave bisogna pensarci bene - Ftbnews24 : Inter, infortunio Perisic: le condizioni del croato #SerieA - Andrea842631710 : @Mario63187907 @lucacerchione Il Napoli fino a 5 partite dalla fine c’è stato. L’Inter non ha avuto mezzo infortuni… -