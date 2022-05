Il trampolino del Milan e il rimpianto dell'Inter. La Juve? Ora servono idee chiare (Di lunedì 23 maggio 2022) Cinque domande al campionato, cinque risposte del vicedirettore della Gazzetta, Andrea Di Caro. E voi cosa ne pensate? Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 23 maggio 2022) Cinque domande al campionato, cinque risposte del vicedirettorea Gazzetta, Andrea Di Caro. E voi cosa ne pensate?

Advertising

comunerimini : Dal 26 maggio la Fiera di #Rimini sarà il palco di eventi sportivi internazionali di #trampolinoelastico: gare atte… - gjscco : @mariobbbrega Hanno paura del #RdC, una misura di civiltà anche perchè è l'unico trampolino di lancio per attuare i… - PalaDanyela83 : @Since_in_1981 ?? no. Mio figlio voleva che gli ammazzassi una farfallina, e quel letto è peggio di un trampolino. S… - BabiloniaAly : Stasera al posto del trampolino come seduta mi aspetto un divanetto per Ilary ?? o prima o poi #isola #isoladeifamosi2022 - PalaDanyela83 : @anchelaste Sono caduta davvero!! Mio figlio voleva che gli ammazzassi una cazzo di farfallina, il letto di suo pad… -