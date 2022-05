Giulini - Caressa, che lite in tv (Di lunedì 23 maggio 2022) Poco dopo la fine di Cagliari - Venezia il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e il giornalista di Sky Fabio Caressa hanno discusso in modo particolarmente duro. Ecco il video Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 23 maggio 2022) Poco dopo la fine di Cagliari - Venezia il presidente del Cagliari Tommasoe il giornalista di Sky Fabiohanno discusso in modo particolarmente duro. Ecco il video

Advertising

sportface2016 : #Cagliari, #Giulini litiga con #Caressa in diretta: 'Hai fatto un'infamata' e abbandona l'intervista - Vitojss : RT @mdd_marydidio: Che figuraccia Giulini con Caressa livello bassissimo - CalcioOggi : Lite Giulini-Caressa a Sky: 'A te non rispondo, hai fatto un'infamata' - La Gazzetta dello Sport - PaolaSaulino : RT @manini_giacomo: Da una parte Frank #Ribery che piange con Davide #Nicola per la salvezza della #Salernitana. Dall'altra #Giulini che d… - Danyboy1991 : Furioso attacco di #Giulini a Caressa: 'Infame!'. 'Colpa de Sky se siete ... -