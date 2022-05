Giovanni Falcone, Fast & Furious 7 o Medea? La tv del 23 maggio (Di lunedì 23 maggio 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 23 maggio su La7 alle 21.15 andrà in onda il film “Giovanni Falcone”, diretto da Giuseppe Ferrara, con le interpretazioni di Michele Placido e Giancarlo Giannini. Il 23 maggio del 1992, giorno dell’anniversario della strage di via Capaci, La7 dedica una serata in memoria di Giovanni Falcone, ricordando una delle pagine più oscure e drammatiche della storia del nostro Paese nella quale persero la vita il giudice, sua moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della sua scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. A seguire, La7 riproporrà una nuova versione dello speciale di Massimo Giletti dal titolo “Abbattiamoli – Chi ha voluto le stragi di cosa nostra”, un racconto che cerca di rintracciare il filo di quella verità smarrita relativo alla ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 23 maggio 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 23su La7 alle 21.15 andrà in onda il film “”, diretto da Giuseppe Ferrara, con le interpretazioni di Michele Placido e Giancarlo Giannini. Il 23del 1992, giorno dell’anniversario della strage di via Capaci, La7 dedica una serata in memoria di, ricordando una delle pagine più oscure e drammatiche della storia del nostro Paese nella quale persero la vita il giudice, sua moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della sua scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. A seguire, La7 riproporrà una nuova versione dello speciale di Massimo Giletti dal titolo “Abbattiamoli – Chi ha voluto le stragi di cosa nostra”, un racconto che cerca di rintracciare il filo di quella verità smarrita relativo alla ...

Advertising

chetempochefa : A 30 anni dalle stragi del 1992, stasera a #CTCF da @fabfazio non perdetevi un importante momento con… - robertosaviano : Questa settimana su @7Corriere Giovanni Falcone e Francesca Morvillo in un momento di vita normale. A 30 anni dalla… - fattoquotidiano : Cosa ci dice Giovanni Falcone ?????????? ???? ?????????? ???????????????????? ?? - Rosabianca123 : RT @annamariabusia: “Giovanni Falcone, Francesca, la moglie, anche lei magistrato, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro”, #Gilet… - rosariofilcact : RT @dancapaolo: Niente può far dimenticare il sacrificio di chi sapendo che svolgendo il proprio dovere..poteva perdere la propria vita,e c… -