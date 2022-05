EA | clamorosa vendita all’orizzonte | o fusione con Amazon | Apple o Disney?

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 23 maggio 2022) I rumor parlano di una Electronic Arts pronta a cambiare per sempre. Il colosso dei videogiochi, probabilmente l’azienda più grande dell’intero mercato, è pronto per essere venduto… o fuso, con uno dei tre – unici – big in grado di accaparrarselo. EA:lao la– 230522 www.comptuermagazine.itIn un mondo fatto di compravendite mastodontiche, tra cui Bethesda e Blizzard finite sotto la effige di Microsoft, il prossimo della lista potrebbe essere Electronic Arts. Il colosso dell’intrattenimento videoludico, nonché compagnia che detiene i diritti di saghe leggendarie come Battlefield, The Sims, Dead Space e Mass Effect per citarne alcune, sarebbe pronto per essere acquisito da uno dei tre big emersi negli ultimi giorni come papabili acquirenti. Secondo quanto riferito da Puck, il colosso ...