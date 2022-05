È stata riconsegnata la medaglia scudetto rubata a Pioli al Mapei Stadium

(Di lunedì 23 maggio 2022) AGI - Èrecuperata dai carabinieri di Reggio Emilia laieri durante i festeggiamenti ala Stefano. Il trofeo è stato consegnato ai militari del Nucleo Investigativo di Reggio Emilia da tre ragazzi abitanti nel reggiano che l'avrebbero trovato all'esterno degli spogliatoi, durante i festeggiamenti seguiti alla premiazione della squadra rossonera. I tre giovani, tra i 20 e i 25 anni, tutti residenti nel Reggiano, si sono presentati in caserma e assistiti dall'avvocato Alessandro Conti del foro di Reggio Emilia, hanno consegnato laai carabinieri del nucleo investigativo del comando Provinciale carabinieri di Reggio Emilia che ora stanno avviando le indagini per ricostruire i fatti. Su ...

La consegna della coppa e delle medaglie èfatta alla fine della partita, dopo che il Milan è riuscito a ottenere i tre punti necessari per dominare il campionato. A ogni giocatore è...... Stefano Pioli, al quale durante i festeggiamenti nel dopopartita a Reggio Emilia - come riportato da Repubblica - , èsottratta la medaglia della vittoria dopo la premiazione. 'Mi hanno ...(ANSA) - REGGIO EMILIA, 23 MAG - Ieri, nell'euforia dei festeggiamenti per lo scudetto conquistato battendo 3 a 0 il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Stefano Pioli si era ...