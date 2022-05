Don Matteo 13: cos'accadrà nel finale di stagione - Video (Di lunedì 23 maggio 2022) Don Massimo è davvero chi dice di essere? E la storia tra il Pm Marco Nardi e Valentina è destinata a durare o alla fine si riavvicinerà al Capitano Olivieri? Sono queste alcune delle domande che tengono col fiato sospeso gli appassionati di Don Matteo 13, la serie di Rai1 con Raoul Bova, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta, giunta al gran finale con un doppio appuntamento in onda martedì 24 e giovedì 26 maggio. Dopo l'addio di Terence Hill non sono mancati altri colpi di scena, a cominciare da quelli che riguardano Don Massimo/Raoul Bova: i Carabinieri indagano sugli strani movimenti del sacerdote e sulle sue recenti frequentazioni segrete, che coinvolgono anche una donna proveniente dal suo passato. Di chi si tratta? Il maresciallo Cecchini crede ostinatamente alla buona volontà del prete ma un incidente d'auto con la macchina di Natalina rischia ... Leggi su panorama (Di lunedì 23 maggio 2022) Don Massimo è davvero chi dice di essere? E la storia tra il Pm Marco Nardi e Valentina è destinata a durare o alla fine si riavvicinerà al Capitano Olivieri? Sono queste alcune delle domande che tengono col fiato sospeso gli appassionati di Don13, la serie di Rai1 con Raoul Bova, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta, giunta al grancon un doppio appuntamento in onda martedì 24 e giovedì 26 maggio. Dopo l'addio di Terence Hill non sono mancati altri colpi di scena, a cominciare da quelli che riguardano Don Massimo/Raoul Bova: i Carabinieri indagano sugli strani movimenti del sacerdote e sulle sue recenti frequentazioni segrete, che coinvolgono anche una donna proveniente dal suo passato. Di chi si tratta? Il maresciallo Cecchini crede ostinatamente alla buona volontà del prete ma un incidente d'auto con la macchina di Natalina rischia ...

