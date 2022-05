Davos | Oxfam | “Ogni giorno il patrimonio dei super ricchi cresce di un miliardo e quasi un milione di persone finisce in povertà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 maggio 2022) Negli ultimi 2 anni caratterizzati dalla pandemia i miliardari che controllano grandi imprese dei settori alimentare ed energetico hanno vistore i loro patrimoni al ritmo di 1di dollari (950 milioni di euro)2 giorni. Viceversa, quest’anno,33 ore undirischia di sprofondare in una condizione diestrema. Sono i nuovi e allarmanti dati sulle diseguaglianze globali diffusi dall’organizzazione no profitin occasione del forum economico globale diche si svolge insolitamente da oggi al 29 maggio per il rinvio dovuto alla pandemia. Oggi, 2.668 miliardari – 573 in più rispetto al 2020 – possiedono una ricchezza netta pari a 12.700 miliardi di dollari, con un incremento , in ...