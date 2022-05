Conte: “Entrare nella Hall of Fame motivo di grande soddisfazione” (Di lunedì 23 maggio 2022) Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha manifestato tutta la sua gioia all’interno di un videomessaggio per il suo ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano. La cerimonia si tiene quest’oggi a Firenze (Palazzo Vecchio). Questo il commento del tecnico degli Spurs: “Entrare nella Hall of Fame è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Ho donato la maglia azzurra di Usa ’94, bellissima avventura, anche se finita col secondo posto ai rigori. Faccio un grande in bocca al lupo alla Nazionale per la finalissima di Wembley e i prossimi impegni di Nations League”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Antonio, allenatore del Tottenham, ha manifestato tutta la sua gioia all’interno di un videomessaggio per il suo ingressoofdel calcio italiano. La cerimonia si tiene quest’oggi a Firenze (Palazzo Vecchio). Questo il commento del tecnico degli Spurs: “ofdiorgoglio e. Ho donato la maglia azzurra di Usa ’94, bellissima avventura, anche se finita col secondo posto ai rigori. Faccio unin bocca al lupo alla Nazionale per la finalissima di Wembley e i prossimi impegni di Nations League”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Conte: 'Entrare nella Hall of Fame motivo di grande soddisfazione' - Anna1Mar1 : @SilvioLpicor @BergaminiAldo @eurallergico @erpetemendiconi @Marcella_IsBack @borghi_claudio Rifiuta? Nel Conte 2 e… - Franciscktrue : @apri_la_mente @La_manina__ La differenza è che voi avete voluto far entrare la Lega nella maggioranza di governo,… - MAX_ITA_LT_69 : @GiovaQuez Con Salvini e Conte... vabbè. E dicono quello che dice lui... E ri-vabbè Considerando che uno è leader… - CosmaYDamiano : Senza entrare nel merito politico, quando parla Conte mi manca l'aria come quando ascolto parlare Roberto il baffo… -