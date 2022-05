Capaci: 30 anni dopo la strage | Il racconto di un lato inedito di Falcone (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono passati 30 anni da una delle stragi più atroci che la storia dell’Italia moderna ricorda. Sull’autostrada che da Palermo conduce a Mazara del Vallo, quel tragico 23 maggio 1992, c’era l’auto del giudice Giovanni Falcone e con lui la moglie, Francesca Morvillo e tre uomini della sua scorta. Una strage che mai deve esser L'articolo Capaci: 30 anni dopo la strage Il racconto di un lato inedito di Falcone proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono passati 30da una delle stragi più atroci che la storia dell’Italia moderna ricorda. Sull’autostrada che da Palermo conduce a Mazara del Vallo, quel tragico 23 maggio 1992, c’era l’auto del giudice Giove con lui la moglie, Francesca Morvillo e tre uomini della sua scorta. Unache mai deve esser L'articolo: 30laIldi undiproviene da La Luce di Maria.

Advertising

fanpage : Sono passati 30 anni dalla strage di #Capaci. Mille chili di tritolo sbalzano in aria le auto in cui il giudice ant… - chetempochefa : A 30 anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio, questa domenica a #CTCF avremo con noi #FiammettaBorsellino, figli… - Agenzia_Ansa : La strage di Capaci 30 anni fa. L'Italia ricorda Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agent… - danielaavantag6 : Capaci...32 anni fa ,ma il ricordo è più che mai vivido!?? - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #GiovanniFalcone, #Salvini e l'anniversario della strage di #Capaci: 'Ai mafiosi vanno portate via anche le mutande'. https:… -