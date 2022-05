Calcio | Maldini | ' io e la squadra ci abbiamo sempre creduto'

(Di lunedì 23 maggio 2022) Milano, 23 mag. - (Adnkronos) - "C'hodall'inizio, ma non solo io. Se ci crede solo un dirigente i risultati non arrivano, lo hanno fatto anche i ragazzi e l'allenatore: sono stati bravi". Così il direttore tecnico del Milan Paoloall'indomani della vittoria dello scudetto. "L'idea iniziale era quella di non dire niente ma partire con l'intenzione di vincere il campionato -aggiungea Sport Mediaset-. Se ci avessimomeno forse avremmo perso qualche punto che non ci avrebbe permesso di essere qua".

...capacità di Gazidis di trasformarle in identità aziendale e la competenza e il milanismo di... Italiano (voto 8) è l'emergente tra gli allenatori del nostro. Lo merita anche Sarri che ha ...e Massara si sono detti che, se non c'era nessuno da comprare, non aveva senso acquistare ... è concetto opinabile nel, sport di risultato. Direi che ha senso nella ginnastica artistica, ...Milano, 23 mag. - (Adnkronos) - "C'ho creduto dall'inizio, ma non solo io. Se ci crede solo un dirigente i risultati non arrivano, lo hanno fatto anche i ragazzi e l'allenatore: sono stati bravi". Cos ...Con una rosa giovane e senza un evidente primato in attacco o difesa, la squadra costruita in tre anni da Maldini e Pioli ha approfittato della prima occasione per vincere lo Scudetto ...