Berlusconi a Napoli | selfie coi babà | «Sono un napoletano nato a Milano»

(Di lunedì 23 maggio 2022) Silvio, aper la convention di Forza Italia, posta una foto sui social per mostrare ancora il suo amore per la città partenopea. Il Cav non ha mai nascosto di avere una predilezione speciale per: sul palco della convention, oggi ha anche detto di aver scritto «decine di canzoni napoletane» nell’arco della sua vita. E come dimenticare anche l’amicizia con Mariano Apicella, il cantore delle sue ‘feste eleganti’ ad Arcore. «è una città che amo profondamente. La città che considero la mia seconda città», scrivesui suoi profili social. «Non è un caso che io mi sia sempre definito un. Nella mia vita ho scritto i testi di più di 100 canzoni napoletane. È una città dalle mille eccellenze e ...