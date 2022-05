Alpini, il generale Figliuolo condanna i fatti di Rimini: 'Fenomeno che va debellato, queste cose non devono accadere' (Di lunedì 23 maggio 2022) Il generale Figliuolo, ex commissario straordinario per l'emergenza Covid, ha commentato i fatti di Rimini, con le presunte molestie di alcuni Alpini verso alcune donne. A margine della presentazione ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 maggio 2022) Il, ex commissario straordinario per l'emergenza Covid, ha commentato idi, con le presunte molestie di alcuniverso alcune donne. A margine della presentazione ...

Advertising

TreTsun : RT @ilriformista: Per la prima volta il generale interviene sulle presunte molestie all'adunata degli alpini a Rimini: 'Se ci sono degli ap… - ilriformista : Per la prima volta il generale interviene sulle presunte molestie all'adunata degli alpini a Rimini: 'Se ci sono de… - peterkama : Il generale Figliuolo e le molestie all’adunata degli alpini: «Fatti da condannare senza se e senza ma» - trimpa48 : RT @mrcllznn: @GiorgiaMeloni @mariogiordano5 Ringraziate Draghi e il generale degli Alpini Figliuolo! Inchinatevi!! Con voi sarebbe stato p… - PhryneFisher4 : RT @undy111: @CinziaFufy74 @PhryneFisher4 Personalmente non condanno l'intero corpo degli alpini, sebbene non godano della mia stima in gen… -