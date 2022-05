A-Team: John “Hannibal” Smith prima di essere un ricercato è stato un vero mito di Hollywood (Di lunedì 23 maggio 2022) prima di indossare i panni (e il sigaro) di John “Hannibal” Smith, l’attore che lo ha interpretato è stato il protagonista di un autentico film di culto. Non è sempre stato il cinico e un po’ sopra le righe John “Hannibal” Smith l’attore George Peppard. E’ stato una vera e propria icona di Hollywood dei tempi d’oro. L’A-Team al completo (web source)George Peppard L’attore che vestiva i panni del colonnello è George Peppard. Nato in Michigan da famiglia benestante, è costretto a lasciare gli studi per arruolarsi nei Marines dai quali si congederà con il grado di sergente. prima di scoprirsi attore, George farà un po’ di tutto, meccanico, tassista, impiegato. Si ... Leggi su newstv (Di lunedì 23 maggio 2022)di indossare i panni (e il sigaro) di, l’attore che lo ha interpretato èil protagonista di un autentico film di culto. Non è sempreil cinico e un po’ sopra le righel’attore George Peppard. E’una vera e propria icona didei tempi d’oro. L’A-al completo (web source)George Peppard L’attore che vestiva i panni del colonnello è George Peppard. Nato in Michigan da famiglia benestante, è costretto a lasciare gli studi per arruolarsi nei Marines dai quali si congederà con il grado di sergente.di scoprirsi attore, George farà un po’ di tutto, meccanico, tassista, impiegato. Si ...

