"Un Napoli così non lo rivedremo in fretta", Auriemma pessimista: il motivo

È terminato da poco il campionato del Napoli, che ha concluso la stagione con una gran vittoria in casa dello Spezia di Thiago Motta per ben tre gol a zero. Ha voluto dire la sua anche Raffaele Auriemma, giornalista napoletano, con un tweet molto malinconico e per certi versi anche pessimista.

Auriemma malinconico: il tweet nel post-partita

Di seguito il tweet dal sapore malinconico del giornalista napoletano, Raffaele Auriemma, in seguito alla vittoria azzurra sul campo dello Spezia:

Foto ricordo di un #Napoli che così forte sarà difficile rivederlo in tempi stretti. #SpeziaNapoli 0-3 pic.twitter.com/tElVuTKYB3— Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) May 22, 2022

