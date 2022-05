Trani | scontro in volo tra due ultraleggeri | due morti e ferito grave

(Di domenica 22 maggio 2022) Due persone sono morte questa mattina 22 maggio a seguito di una collisione intra due, modello Piper, nelle campagne di, in Puglia. Secondo le indagini il velicon le due vittime a bordo si è schiantato al suolo tamponandone un altro che è riuscito a effettuare un atterraggio d’emergenza su uno sterrato agricolo vicino al primo veicolo, all’altezza dei caselli autostradali trae Corato. A bordo di questo c’era il pilota che è stato elitrasportato e ricoverato con codice rosso in ospedale di Barletta e al momento non è in pericolo di vita. I duesarebbero decollati dall’aviosuperficie del Gargano in contrada Macerone a San Giovanni Rotondo (Foggia) ed erano diretti a Lecce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, un ...

sempreaggiornat : Scontro tra velivoli nell'agro di #trani, una coppia di coniugi perde la vita Erano partiti da San Giovanni Rotondo… - pasnotargiacomo : Scontro tra ultraleggeri a Trani: morta coppia di Ravenna - infoitinterno : Scontro tra due aerei ultraleggeri: 2 morti e un ferito/ Trani, precipitati al suolo - Dome689 : RT @Open_gol: Secondo le indagini il velivolo con le due vittime a bordo si è schiantato al suolo tamponandone un altro che è riuscito a ef… - messveneto : Scontro in volo tra ultraleggeri, due morti a Trani: Uno dei due velivoli è riuscito a compiere un atterraggio di e… -

Le vittime dell'incidente aereo che questa mattina, intorno alle 10.30, ha coinvolto due ultraleggeri, precipitati a, sono un uomo e una donna, due coniugi originari di Ravenna. L'ultraleggero ...Volavano in territorio di, in contrada Casalicchio, quando l'ultraleggero guidato dai coniugi ha tamponato, come riferiscono fonti investigative, il mezzo che li precedeva. Il primo ha subito ...Un velivolo è precipitato a Trani, nel Barese, con i due passeggeri a bordo, l’altro è riuscito a compiere un atterraggio di emergenza e il pilota è finito in ospedale ...Ravenna, 22 maggio 2022 - Sono marito e moglie di Ravenna le vittime dell'incidente che questa mattina ha coinvolto due ultraleggeri Vds che, per cause in fase di accertamento, si sono scontrati in ..