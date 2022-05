Star Wars: Colin Cantwell, morto l'artista che aveva progettato la Morte Nera (Di domenica 22 maggio 2022) Colin Cantwell è morto il 21 maggio 2022; l'artista era noto per aver lavorato a 2001: Odissea nello spazio e per aver progettato la Morte Nera in Star Wars. Colin Cantwell è morto il 21 maggio 2022; l'artista era noto per aver lavorato a 2001: Odissea nello spazio e per aver progettato alcuni tra i principali veicoli spaziali in Star Wars, tra cui la Morte Nera. A dare la notizia della Morte di Colin Cantwell è stato The Hollywood Reporter. Oltre ad aver dato vita alla Morte Nera di Guerre stellari, il ... Leggi su movieplayer (Di domenica 22 maggio 2022)il 21 maggio 2022; l'era noto per aver lavorato a 2001: Odissea nello spazio e per averlainil 21 maggio 2022; l'era noto per aver lavorato a 2001: Odissea nello spazio e per averalcuni tra i principali veicoli spaziali in, tra cui la. A dare la notizia delladiè stato The Hollywood Reporter. Oltre ad aver dato vita alladi Guerre stellari, il ...

