Siccità | Alberto Brivio | “Tante colture sono già compromesse”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 22 maggio 2022) Bergamo. Lasi abbatte sull’agricoltura bergamasca. Il Consorzio di Bonifica ha lanciato l’allarme sulla crisi idrica annunciando possibili razionamenti per le irrigazioni e il presidente della Coldirettinon nasconde le sue preoccupazioni. “La situazione non è affatto facile. Il cambiamento climatico, la carenza di acqua e i costi di produzione sempre più insostenibili stanno mettendo a dura prova il nostro settore. Moltegiàe se non piove c’è il rischio di ripercussioni anche sulleautunnali. Le coltivazioni di mais, uno degli alimenti principali dell’allevamento zootecnico, rischiano di bruciare se l’allarme non rientra”. Alla proccupazione per lasi aggiunge quella per i possibili ...