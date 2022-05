Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: chiamata scudetto! (Di domenica 22 maggio 2022) Eccoci giunti all’atto conclusivo della stagione per Sassuolo e Milan. Al “MAPEI Stadium”, i rossoneri vanno a caccia di un risultato positivo per conquistare il loro 19° scudetto ai danni dei cugini nerazzurri. La posta in palio è dunque altissima e, storicamente, questa partita regala spettacolo, emozioni e gol. Negli ultimi anni, la sfida a Reggio Emilia ha visto trionfare i lombardi con un doppio 1-2. Un risultato sul quale oggi gli uomini di Pioli metterebbero la firma all’istante. Prima di passare in rassegna le formazioni ufficiali di Sassuolo e Milan, diamo un’occhiata al momento di forma delle due squadre. Gli emiliani sono in netta ripresa dopo una serie negative di 3 sconfitte consecutive. Tra queste, si annovera anche quella pesantissima in casa del Napoli. Negli ultimi ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 22 maggio 2022) Eccoci giunti all’atto conclusivo della stagione per. Al “MAPEI Stadium”, i rossoneri vanno a caccia di un risultato positivo per conquistare il loro 19° scudetto ai danni dei cugini nerazzurri. La posta in palio è dunque altissima e, storicamente, questa partita regala spettacolo, emozioni e gol. Negli ultimi anni, la sfida a Reggio Emilia ha visto trionfare i lombardi con un doppio 1-2. Un risultato sul quale oggi gli uomini di Pioli metterebbero la firma all’istante. Prima di passare in rassegna ledi, diamo un’occhiata al momento di forma delle due squadre. Gli emiliani sono in netta ripresa dopo una serie negative di 3 sconfitte consecutive. Tra queste, si annovera anche quella pesantissima in casa del Napoli. Negli ultimi ...

Advertising

FontanaPres : ??? Sassuolo-Milan: la mia offerta per il maxischermo in piazza Città di Lombardia, dove ha sede la Regione, sembra… - sportface2016 : #SassuoloMilan, #Salvini: 'Sarò allo stadio a #ReggioEmilia. Non dico altro' - tvdellosport : ?? Atmosfera già calda in Piazza Duomo, piena di tifosi del Milan. Manca sempre meno alla sfida tra i rossoneri di P… - xCUPCAKESIVAN : si guarda Inter-Samp, Sassuolo-Milan o diretta gol? - RossoneriBlog : Sassuolo-Milan: Official line-ups -