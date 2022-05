Mostra performativa KAS | urbanità immaginarie

(Di domenica 22 maggio 2022) Centrale Fies a Dro ospita con un festival diffuso, per festeggiare i 43 anni di attività di uno spazio che negli anni ha sostenuto, prodotto e lanciato artisti internazionali e italiani. Una realtà che ha presentato al pubblico in anteprima rispetto alle città, le nuove tendenze della scena teatrale contemporanea. La rassegna si dilata nel

Advertising

Finestre sull'Arte

Parallelamente alla, nel percorso recentemente inaugurato l'Archivio dal vivo , che si ... Sissi (Bologna 1977) è un'artista visiva eche attualmente insegna presso l'Accademia di ...Bortolato, infatti, coinvolgerà il pubblico attraverso un'azione: i partecipanti potranno scegliere una tra le "fotografie inutili" che poi l'artista firmerà e timbrerà con luogo e data ... Personale Semi di Flora Deborah al Gaggenau di Roma Il 27 maggio al Forte di Fortezza verrà presentata la nuova mostra permanente «Bunkerizzato. Bunker in Alto Adige» La nuova mostra permanente al Forte di Fortezza «Bunkerizzato. Bunker in Alto Adige» ...REGGIO EMILIA. A Fotografia Europea non poteva mancare un progetto dello Spazio C21 le cui vetrine e parte dei locali interni di Palazzo Brami (via Emilia San Pietro 21) sono occupati fino al 25 giugn ...